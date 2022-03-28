بوغالي يعزّي عائلة الشهيد الرائد الطيار ابن مبخوت الطاهر

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، امسية اليوم، تعازيه الى عائلة الشهيد الطيار الرائد ابن مبخوت الطاهر.

وذلك على إثر سقوط طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر.

وجاء نص التعزية عبر تغريدة على حسابه في تويتر حيث قال:

“نعزي عائلة الشهيد الطيار الرائد ابن مبخوت الطاهر على إثر سقوط الطائرة نتيجة خلل تقني.

والعزاء موصول لكل أفراد وقيادة الجيش الوطني الشعبي. ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي “.

تحطمت مساء اليوم، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

ورغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أمر قائد الاركان الفريق السعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

كما تقدم هذا الأخير، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

طالع ايضا: رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر الذي توفي إثر حادث تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29. بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه على التويتر تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته.

وأضاف رئيس الجمهورية فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وتوفي اليوم الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر بعد تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني. وكان ذلك بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية. ورغم تمكن الطيارين من القفز.

الشهيد الرائد بن مبخوت كان في مهمة تدريبية وتوفي متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية.