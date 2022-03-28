رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر الذي توفي إثر حادث تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29. بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه على التويتر تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته.

وأضاف رئيس الجمهورية فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وتوفي اليوم الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر بعد تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني. وكان ذلك بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية. ورغم تمكن الطيارين من القفز.

الشهيد الرائد بن مبخوت كان في مهمة تدريبية وتوفي متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

طالع أيضا: