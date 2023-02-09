بوغالي يعقد لقاء تقييميا مع النساء البرلمانيات

عقد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، اجتماعا تقييما شاملا بحضور البرلمانيات أعضاء المجلس.

وحسب بيان المجلس، فقد تناول هذا اللقاء في مجمله عدة موضوعات تتعلق أساسا بالدور المسند للنساء على مستوى الديبلوماسية البرلمانية وكيفية تعضيد دورهن في تفعيل قنواتها واختيار أمثل النواب حسب الاختصاص للمشاركة في مختلف المحافل.

إلى جانب ذلك -يضيف المصدر نفسه- تناول اللقاء سبل تشجيع النساء البرلمانيات على المبادرة بشكل عام وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تحضير نشاط بمناسبة يوم الثامن مارس ليكون مثالا على ذلك.

وفي ختام اللقاء وجه بوغالي بضرورة بذل مزيد من الجهود لاسيما في ظل كثافة برنامج الدورة الذي يتطلب حضورا وتفانيا إضافيين.