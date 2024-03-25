بوغالي يلتقي بجنيف نظيرته المكسيكية

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رئيسة مجلس النواب المكسيكي، مارسيلا غيروكاتسيو. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العامة الـ 148 للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، فإن الطرفين إستعرضا واقع العلاقات الثنائية وبحثا مستوى التعاون الذي يجمع البلدين على مختلف الأصعدة. كما تطرقا إلى سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للإرتقاء بها إلى مستوى طموح الجانبين.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر خطت خطوات كبيرة بعد الاصلاحات الكثيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مستعرضا في هذا السياق ما تحقق من نتائج إيجابية بفضل ذلك. خاصة ما تعلق بالفرص التي أتيحت للنساء من أجل تقلد مناصب هامة. لاسيما في مجالي الصحة والتعليم”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشاد بوغالي بموقف المكسيك من المجازر التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين. موضحا أن الجزائر تدعم جنوب إفريقيا فيما تعلق بالبند الطارئ حول غزة نظرا لموقفها التاريخي في محكمة العدل الدولية.

من جانبها، أشادت غيروكاتسيو بمتانة العلاقات بين البلدين. داعية إلى فتح حوار سياسي وبرلماني لترقية العلاقات الثنائية. كما تطرقت إلى موضوعات متنوعة من أبرزها تمكين المرأة من ولوج آفاق العمل السياسي.

وفيما يخص الوضع في غزة، أوضحت أن بلادها أكدت بشكل صريح أن ما يجري في القطاع حرب غير عادلة وغير متكافئة وأن وقف إطلاق النار بات أمرا حتميا.