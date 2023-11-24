بوغالي يلتقي عددا من الشخصيات الهامة بالإكوادور

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس الخميس، بوزيرة الشؤون الخارجية الإكوادورية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات والسفراء المعتمدين بالإكوادور.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تمت هذه اللقاءات خلال حفل استقبال أقيم على شرف الوفود المشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية إكوادور.

كما إلتقى بوغالي وزير التربية الصحراوي خطري أدوه الذي يرأس وفد بلاده المشارك في المراسم. والذي كان مرفوقا بالسفير الصحراوي أحمد محمد حميدوحة المعتمد بجمهورية الإكوادور. وكذا سفير دولة فلسطين هاني الريماوي.