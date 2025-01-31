بوغالي يتباحث مع رئيس برلمان غانا

استُقبِل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم بأكرا، من طرف رئيس برلمان جمهورية غانا، ألبان سومانا كينغسفورد باغبين.

وحسب بيان المجلس، فإن اللقاء جاء في إطار مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الطبعة الثالثة لـ”حوارات إفريقيا حول الازدهار 2025″.

وخلال اللقاء، أكد باغبين “على عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتي تعود إلى ما قبل استقلال غانا”.

وشدد باغبين، على أن الجزائر كانت ولا تزال مصدر إلهام لغانا بمواقفها التاريخية ومبادئها الثابتة.

كما أبرز باغبين على “أهمية تكثيف الجهود البرلمانية وتوحيدها، باعتبار البرلمانات الصوت المباشر للشعوب، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب الإفريقية وتحقيق استقلالها الكامل”.

من جهته “شكر بوغالي نظيره الغاني على حفاوة الاستقبال، معبرا عن سعادته بزيارة غانا للمرة الثانية ممثلا لرئيس الجمهورية في هذا الحدث الهام”. كما أشاد بـ”العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين، والتي تعود إلى الحقبة التحررية. حيث توحدا في نضالهما المشترك ضد الاستعمار”.

وفي سياق متصل، جدّد بوغالي “ثبات الجزائر على مبادئ سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار والتعاون. ودعم حركات التحرر العادلة، من أجل القضاء على الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري في إفريقيا والعالم”.

واشار بوغالي إلى ضرورة تحقيق الوحدة الإفريقية الكاملة بين الدول والشعوب”. معتبرا ذلك “السبيل الوحيد لضمان استقلال حقيقي في جميع المجالات”.