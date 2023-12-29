بوغالي يعزي وفاة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق والمجاهد خالد نزار

بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق والمجاهد خالد نزار .والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 86 سنه بعد مرض عضال.

ونشر إبراهيم بوغالي عبر حسابه على منصة x تغريدة كتب فيها “تلقيت بحزن وأسى نبأ وفاة المجاهد اللواء خالد نزار، اسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة.

وتابع بوغالي ” وإثر هذا المصاب الأليم لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته وإلى كل منتسبي عائلتي الثورة التحريرية والجيش الوطني الشعبي، بأخلص التعازي راجيا من الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة”.