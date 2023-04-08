بوغرارة: “التعادل مستحق والأهم أننا حافظنا على نفس الفارق”

ثمن مدرب شباب قسنطينة، اليامين بوغرارة، التعادل الذي عاد به فريقه سهرة أمس، من مواجهته للمضيف مولودية الجزائر، في قمة الجولة الـ 22 من البطولة.

وقال بوغرارة بعد اللقاء: “لعبنا ضد منافس مباشر وعودة المولودية وأنصارها لـ 5 جويلية شكل علينا ضغط كبيرا خاصة بداية اللقاء”.

كما أوضح بوغرارة. بأن فريقه تحكم بشكل جيد في الضغط وأغلق كل المنافذ أمام المولودية. مما أجبر لاعبي الأخير على لعب الكرات الطويلة.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للفريق. أضاف بوغرارة: “أردنا بعدها تسيير الشوط الثاني. وتمنكنا من امتصاص ضغط المولودية”.

مضيفا: “يمكن قول إن المباراة كانت شوط لنا وشوط ثاني للمولودية..التعادل بطعم الفوز، والأهم أن الفارق بينما وبين فريق منافس على “البوديوم” بقي على حاله، وهو انجاز بعد الفوز على المنافس الآخر وفاق سطيف الأسبوع الماضي.”