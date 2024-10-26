بوغرارة: “نجحنا في الحد من خطورة بلوزداد والتسرع حرمنا من فوز كبير”

ثمّن مدرب نجم مقرة، اليامين بوغرارة، الفوز المحقق أمس الجمعة، أمام الضيف شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 6 من البطولة المحترفة.

وبصم النجم، على بداية موسم سيئة، بـ 3 تعادلات وهزيمتين، قبل أن ينجح أمس. في الفوز على شباب بلوزداد، الذي بقي بدوره من دون انتصار في أول 6 جولات، بـ 4 تعادلات وهزيمتين.

وعن اللقاء، الذي انتهى بهدف يتيم، قال بوغرارة: “شاهدنا حوارا كبيرا خاصة في وسط الميدان، أين عملنا على عزل مهاجمي الشباب،. ودفعنا المنافس للاعتماد على كرات طويلة صوب محيوص. الذي كلفنا مدافع بمراقبته”.

وواصل مدرب النجم في تصريحات إعلامية أمس، من ملعب “الاخوة بوشليق” بالمسيلة: “نجحنا إلى أبعد الحدود، ولم نرَ خطورة كبيرة من الشباب”.

قبل أن يؤكد بوغرارة، بأن التسرع حرم ناديه من انتصار كبير. أمام أبناء لعقيبة، وختم: “كنا قادرين على تسجيل الأهداف في الشوط الأول. لولا التسرع ورغبة اللاعبين في التسجيل مبكرا، الأمر الذي جعلنا نضيع أهدافا محققة”.