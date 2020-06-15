بوغلاف يشرف على انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الإثنين، على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية والتحسيس من حرائق الغابات من ولاية البويرة.

وفي إطار البرنامج السنوي للتحسيس والتوعية، انطلقت الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات بإجراء عدة مناورات وتمارين تطبيقية توضح تقنيات إخماد الحرائق بمشاركة الفرق الخاصة للأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات.

كما سيتم توضيح كيفيات إخماد الحرائق عن طريق وسائل الإخماد الجوية التابعة لمصالح الحماية المدنية.

وسيتم بالمناسبة إجراء عدة نشاطات وقائية تحسيسية جوارية موازاة مع تدخلات فرق الإخماد على مستوى المناطق التي تعرف كثافة غابية وتلك التي صنفت في خانة “مناطق غير محمية”.

وقد وضع المدير العام للحماية المدنية جهاز عملياتي لمكافحة الحرائق متكون من 65 رتلا متنقلا، بينها 28 رتلا جديدا، إضافة إلى 505 وحدة تدخل مدعمة بوسائل الإخماد الجوي.

وأسدى بوغلاف تعليمات لوحدات التدخل العملياتية لمصالح الحماية المدنية لتكثيف حملات التحسيس والتوعوية للمواطنين والسياح والمتجولين، مع شرح السلوكيات التي تساهم في نشوب الحرائق والحدّ منها.

هذا وتم التذكير بما تم خسارته من نسيج غابي في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 31 أكتوبر 2019 المقدرة بـ 21048 هكتار، بينها 6045 هكتار غابات، 4428 هكتار أدغال و 10575 هكتار حشائش يابسة.