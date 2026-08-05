بوفدش تحدد مهام نوابها التسعة

كلفت خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني الجديدة، اليوم الأربعاء، نوابها التسعة بمهام.

ووفقا لبيان البرلمان توزيع المهام بين نواب عملا بأحكام المادتين 10 و17 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا للبيان ذاته كُلف بلقط أحمد بدر الإسلام بمتابعة النشاط التشريعي والبرلماني للمجلس.

بينما كُلف علوش أمين بمتابعة العلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة والهيئات الأخرى.

كما تم تكليف اسماعيلي سليمان، بمتابعة شؤون النواب، ومسنادي بلقاسم بمتابعة العلاقات العامة.

وتم تكليف منذر بودن بمتابعة النشاط الخارجي والديبلوماسي للمجلس.

في حين كُلف حاج هني إبراهيم بمتابعة القضايا المتعلقة بالثقافة والإعلام والاتصال والتكوين.

فيما كُلف طاتي محمد، إبراهيمي رابح ونعيطي سعيدة بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.