بوقادوم: الجزائر تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية وتطورات إيجابية قريباً

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، أن الجزائر مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى إمكانية تسجيل تطورات إيجابية في الأيام القليلة القادمة بخصوص الأزمة الليبية.

وأضاف بوقادوم ، أن زيارة عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إلى الجزائر، تندرج في هذا الإطار.

وأورد بوقادوم: “في الأيام القليلة القادمة، ستكون هناك تطورات لحل الأزمة الليبية، أتمنى أن تكون إيجابية”.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكد بوقادوم أنه وبالرغم من المشاركة المحتشمة للمرأة الجزائرية في السلك الدبلوماسي، والتي بدأت تتطور مؤخرا، إلا أن هناك دبلوماسيات ومنهن سفيرات بارزات، أدين دورا مهما في هذا المجال وشرفن الجزائر.