بوقادوم في زيارة رسمية إلى نيجيريا تدوم يومين

شرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى نيجيريا تدوم يومين بدعوة من نظيره النيجيري جيفري وتياما .

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الزيارة التي تندرج في إطار علاقات الصداقة والتعاون التقليدية التي تربط البلدين تسمح بتعزيز الشراكة الثنائية، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والنقل الاستثمار والتعليم العالي، واعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في العديد من القطاعات.

كما ستشكل هذه الزيارة لرئيسي دبلوماسية البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ومواصلة تقاليد التشاور بخصوص مواقفهما، لا سیما داخل الاتحاد الافريقي والمحافل الدولية الأخرى.

وأشار بيان ذات الهيئية، ان بوقادوم سيشارك بعد ذلك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، المزمع عقدها في نيامي يومي 27 و 28 نوفمبر 2020.

وخلال تواجده في نمامي، سيلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره من جمهورية النيجر كالا انكوراو، حيت سيجري معه تقييما للتعاون الثنائي في جميع المجالا ت، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في منطقة الساحل وافريقيا.