بوقادوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم في مكالمات هاتفية، مع عدد من نظرائه الأجانب، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيراس.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، فإنّ بوقادوم، قد أجرى أمس وخلال نهاية

الأسبوع الفارط محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيراس، وكذا مع نظرائه المصري سامح شكري والاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

كما تحدث مع الفرنسي جون ايف لودريون والمالي تييبيلي درامي، والنيجري كالا أونكوراو، وكذا التشادي محمد زين شريف.