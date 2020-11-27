بوقادوم يترأس الوفد الجزائري بالدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

يترأس وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الوفد الجزائري الى الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، سيتم عقد الدورة في نيامي بالنيجر، يومي 27 و28 نوفمبر.

وستكون هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار “متحدون ضد الارهاب من أجل السلام والتنمية”.

وستكون فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الارهاب والتطرف العنيف لتحقيق أهداف التنمية في الدول الاعضاء في المنظمة.

وستخرج هذه الدورة باعتماد سلسلة من القرارات، تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية والاسلاموفوبيا.

بالإضافة الى أوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الأعضاء.

وكذا الوضع بالعديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص بفلسطين وسوريا واليمن ومالي في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق.

بالإضافة الى حقوق الانسان وعملية اصلاح منظمة التعاون الاسلامي، وبرنامج عملها حتى 2025.