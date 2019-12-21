بوقادوم يعزي عائلات ضحايا حادث الحافلة بتيزي وزو

الوطني
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بوقادوم يعزي عائلات ضحايا حادث الحافلة بتيزي وزو
بقلم مصطفى.ق

عزى الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقدوم، عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع ليلة أمس بتيزي وزو، وخلف 5 قتلى و 35 جريح.

وأكد بوقادوم على تجنيد كل السلطات وتسخير كل الامكانيات للتكفل بضحايا حادث انحراف الحافلة .

وجاء بيان لمصالح الوزير الأول “ببالغ الحزن والأسى، تلقى الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقدوم، نبأ الحادث الأليم الذي وقع بواد فالو غرب ولاية تيزي وزو، والذي أودى بحياة 05 أشخاص وجرح 35 مسافرا اخر من بينهم أطفال.

وإثر هذا الخطب الجلل، يتقدم باسمه الخاص وباسم الحكومة، بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، راجيا من الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وعظيم السلوان، وبالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا تجنيد كل السلطات وتسخير كل الإمكانيات للتكفل بهم”.

وكلف بوقدوم وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتنقل إلى عين المكان، بغرض السهر على أخذ كل التدابير و الإجراءات للتكفل بالجرحى وكذا الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا.


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