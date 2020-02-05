بوقادوم يوجه دعوة رسمية للأمين العام للجامعة العربية لزيارة الجزائر

كشفت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط قد تلقى دعوة رسمية من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم لزيارة الجزائر.

وأفادت الجامعة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن الدعوة ستكون بهدف التشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة العربية، والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.

وأوضح ذات البيان أن الدعوة الرسمية حملها سفير الجزائر بالقاهرة إلى الامين العام للجامعة، وعرض فيها كذلك أهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حاليا.

في الوقت الذي أشار فيه الأمين العام المساعد للجامعة أنه من المنتظر أن تتم الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.