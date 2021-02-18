بوقدوم: إحياء اليوم الوطني للشهيد تجديد لعهد الاقتداء بخطى الشهداء

قال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، إن احياء اليوم الوطني للشهيد فرصة للتذكير بالتضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار وتجديد العهد للاقتداء بخطاهم.
وأضاف في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، أن إحياء اليوم الوطني للشهيد حفاظ على الأمانة الغالية.
وختم بوقدوم “تحيا الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهداء الوطن.، لم ولن ننسى”.
احياء اليوم الوطني للشهيد فرصة للتذكير بالتضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار وتجديد العهد للاقتداء بخطاهم حفاظا على الأمانة الغالية. تحيا الجزائر حرة أبية. المجد والخلود لشهداء الوطن. #لم_ولن_ننسى pic.twitter.com/VoTNN1iPTv
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 18, 2021
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