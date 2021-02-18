بوقدوم: إحياء اليوم الوطني للشهيد تجديد لعهد الاقتداء بخطى الشهداء

الوطني
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بوقدوم: إحياء اليوم الوطني للشهيد تجديد لعهد الاقتداء بخطى الشهداء
بقلم نسرين محفوف

قال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، إن احياء اليوم الوطني للشهيد فرصة للتذكير بالتضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار وتجديد العهد للاقتداء بخطاهم.

وأضاف في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، أن إحياء اليوم الوطني للشهيد حفاظ على الأمانة الغالية.

وختم بوقدوم “تحيا الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهداء الوطن.، لم ولن ننسى”.


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