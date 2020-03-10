بوقدوم بعد لقائه الرئيس محمد ولد الغزواني: سنشرع في مزيد من التعاون والتنسيق مع موريتانيا

أعلن وزير الخارجية صبري بوقدوم أن الجزائر ستشرع في مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق مع أشقائنا في موريتانيا بكل محبة وتقدير بين الشعبين الشقيقين والجارين.

وجاءت تصريحات بوقدرم عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد بوقدوم أنه تطرق مع الرئيس الموريتاني للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشددا على وجود إرادة لدى البلدين والحكومتين من أجل تكثيف وتوطيد هذه العلاقات.

ولفت بوقدوم إلى استمع من الرئيس ولد الغزواني لتوجيهاته فيما يخص الوضع الدولي الراهن في منطقتنا المغاربية بما فيها الوضع الحالي في ليبيا، مؤكدا وجود تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا في جميع الأحوال.

و جاء في بيان لوزارة الخارجية : “موفدا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى نظيره الموريتاني، استقبل اليوم بنواقشوط وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم من طرف محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث سلم السيد الوزير للرئيس الموريتاني رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

و كان هذا اللقاء “فرصة لتأكيد البلدين على تمسكهما بعلاقات الأخوة و التعاون التي تربطهما و تجديد عزمهما الثابت على المضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي بين الجزائر وموريتانيا”.

كما تم، خلال هذا اللقاء، التأكيد أيضا على “رغبة البلدين في مواصلة و تعزيز سنة التشاور السياسي بينهما حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك”، يتابع البيان.

و خلال زيارته إلى نواقشوط، استقبل بوقدوم أيضا من طرف الوزير الأول الموريتاني، الشيخ ولد سيدي يـا، كما أجرى محادثات مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفق المصدر ذاته.