بوقدوم يتباحث مع نظيره الأرجنتيني حول القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين

الوطني
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بوقدوم يتباحث مع نظيره الأرجنتيني حول القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين
بقلم بوبقرة عبدالوهاب

إلتقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم مع نظيره  الأرجنتيني، فيليب كارلوس سولا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف جوانبها وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال  بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لقائي مع وزير خارجية جمهورية الأرجنتين، فيليب كارلوس سولا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين.”

وأضاف” شكّل فرصة للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف جوانبها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”


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