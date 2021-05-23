بوقدوم.. يجب معالجة إشكالية عدم تكافؤ الحصول على اللقاحات في أقرب الآجال

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، على ضرورة معالجة إشكالية عدم التكافؤ في الحصول على اللقاحات “في أقرب الآجال”.

وحذّر بوقدوم، من الانعكاسات السلبية للمنافسة الشرسة على اللقاحات وظاهرة النزعة القومية المحيطة بها على الأمن البشري في القارة.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى “ظهور تحديات جديدة بسبب الفوارق المسجلة في الحصول على اللقاحات”.

وأضاف بوقدوم، أن البلدان الإفريقية تواجه ظاهرة “النزعة القومية” المحيطة باللقاحات.

وتأسف وزير الخارجية، للعجز من حيث اللقاحات، قائلا “في الوقت الحالي ينبغي أن تتلقى جميع البلدان جرعات تتناسب مع عدد نسماتها”.

تابعا “لتلقيح الفئات الأكثر أولوية، لكن ما رأيناه في الواقع أمر محبط”.

وعبر الوزير عن أسفه “للمنافسة الشرسة على اللقاحات والتي دفعت العديد من الدول إلى اقتناء كميات تفوق بكثير احتياجاتها”.

مع ترك –يضيف الوزير-، “الآخرين لاسيما في إفريقيا يكافحون من أجل حماية عمال الصحة والفئات الهشة”.

وترأس صبري بوقدوم، أمس السبت، اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول تسيير جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.