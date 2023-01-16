بوقرة:”اللاعبون تحرروا وسنرى العديد من الأشياء الإيجابية ضد إثيوبيا”

كشف الناخب المحلي، مجيد بوقرة، عن جاهزية فريقه للفوز باللقاء المنتظر غداً الثلاثاء، ضد إثيوبيا، برسم الجولة الثانية للشان.

وصرح الناخب المحلي بوقرة:” مباريات الشان الافتتاحية، شهدت غياب الأهداف، بسبب الضغط الذي تعرفه هذه المباريات”.

وأوضح بوقرة:”أظن أن اللاعبين تحرروا بعد الفوز المحقق ضد ليبيا، وسنرى العديد من الأشياء الإيجابية في مواجهة إثيوبيا”.

وتابع المتحدث:”سنواجه منتخبا منظما دفاعيا، ومن المهم اللعب بشكل جيد ولكن الأهم هو الفوز والتأهل”.