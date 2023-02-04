بوقرة :”أنا فخور بما قدّمناه.. يجب أن نرفع رؤوسنا”

ابدى الناخب الوطني مجيد بوقرة فخره الكبير لما قدّمه رفقة لاعبيه في منافسة الشان التي جرت بالجزائر رغم الفشل في التتويج.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أنا فخور بما قدّمناه، و للأسف انهزمنا بركلات الجزائر، يجب أن نرفع رؤوسنا، يجب العمل ثم العمل”

كما أضاف بوقرة “يجب علينا تقبل الهزيمة و هي ضمن تقاليد كرة القدم. قمنا ما علينا طيلة أشواط المباراة، و شكّلنا عدد من الصعوبات والفرص لصالحنا، لنبقى ايجابيين”.

و أردف الماجيك “أضن أنّنا قدمنا ما علينا و حتى اللاعبين بما فيهم أيمن محيوص، شاء القدر أن لا نفوز و يتوّج منتخب السنغال بالدورة”.

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