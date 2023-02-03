بوقرة: “اختيار حارس مرمى النهائي سيكون جد صعب لكن لا بد منه”

اعترف مجيد بوقرة، بصعوبة المهمة التي تنتظره في اختيار تشكيلته الأساسية في نهائي الشان، خاصة ما تعلق بمنصب حراسة المرمى.

وصرّح بوقرة، في هذا الخصوص: “قندوز بدأ الشان بقوة، وشعال أيضا أظهر مستوى جيد في آخر مبارتين”.

كما أضاف: “نحن نملك ثلاثة حراس مرمى في المنتخب، بما فيهم رحماني وهذا الثلاثي كان يستحق التواجد معنا”.

وأردف: “اختيار حارس النهائي سيكون جد صعب، لكن علينا القيام بذلك، وعلى الكل تقبل خياراتنا كون مصلحة الوطن قبل كل شيء”.

وتابع مجيد بوقرة: “فيما يخص اللاعبين، تقريبا منحنا الفرصة للجميع، باستثناء لاعبين اثنين من المجموعة”.