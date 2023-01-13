بوقرة :”حقّقنا الأهم أمام ليبيا و بعض المباريات تحتاج إلى الفوز فقط “

أبدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب المحلي رضاه عن الفوز الذي حقّقه لاعبوه في مباراة ليبيا اليوم الجمعة رغم التذبذب في الأداء و المستوى في بعض الفترات.

وقال مجيد بوقرة في الندوة الصحفية عقب المباراة “الفوز مهم جدا، في بداية السباق عن اللقب، و أؤكد اننا حقّقنا الأهمدون النظر غلى الاداء و المستوى”.

كما أضاف “لعبنا أمام منافس قوي ويحسن اللعب جيّدا، وهو ما حرمنا من فرض لعبنا”

وأردف الماجيك “المهم في بعض المباريات هو الفوز لا غير حتى وان لم نلعب جيّدا”.

وختم ” المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل لافت للانتباه على المستوى التكتيكي ومنهم منتخب ليبيا”.

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