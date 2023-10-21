بوقرة راضٍ عن مستوى فريقه في أول مواجهة

أبدى المدرب الجزائري في نادي المرخية القطري، مجيد بوقرة، رضاه عن مستوى فريقه في أول مباراة له على رأس العارضة الفنية للفريق.

وصرح بوقرة للموقع الرسمي لنادي المرخية، أمس الجمعة، بعد الفوز أمام الشمال، في الجولة السادسة من دوري نجوم إكسبو القطري:”من المهم الفوز في هذه الظروف”.

وأضاف بوقرة:”لم نحصل على أي نقطة منذ انطلاق الدوري، وهذا ما أدى ذلك إلى زعزعة الثقة لدى اللاعبين”.

وأضاف بوقرة:”فخور بالمردود الذي قدمه الفريق، نسعى لأن نلعب كرة قدم غير معقدة والتركيز على ما نحتاج إليه لتحقيق الانتصار”.

وختم بوقرة: “سنتعامل مع المباريات المقبلة خطوة بخطوة، أما الآن نحتاج أن نأخذ هذه المباراة كجرعة ثقة ونضعها خلفنا”.

للإشارة، قاد المدرب مجيد بوقرة، فريقه المرخية لتحقيق أول فوز هذا الموسم في الدوري القطري.