بوقرة يرد بخصوص تلقيه عرضا من “الفاف”

خرج المدرب السابق للمنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن صمته، ليرد على الأخبار التي تحدثت عن تلقيه عرضا من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وسأل صحفي “النهار تي في” أمس الإثنين. بوقرة، الذي حلّ بأرض الوطن، بالتزامن وقدوم لاعبي الخضر، تحسبا للدخول في تربص سبتمبر الجاري، عن مدى صحة هذه الأخبار.

ورد صخرة دفاع الخضر السابق: “لا لا، أنا حاليا خارج عالم كرة القدم، وأهتم بعائلتي”.

للإشارة، فإن بوقرة، قاد المنتخب المحلي، للتتويج بكأس العرب قطر 2021. وتنشيط نهائي النسخة الأخيرة من “الشان” بالجزائر، قبل أن يلتحق أكتوبر الماضي، بنادي المرخية، الذي غادره بعد السقوط إلى الدرجة الثانية القطرية.