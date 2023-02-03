بوقرة يكشف مستقبله مع الخضر بعد “الشان”

كشف الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بأنه سيحسم مستقبله مع الخضر بعد اختتام منافسة الشان غدا بمباراة الجزائر والسنغال.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية بنيلسون مانديلا “سننشّط النهائي رفقة المنتخب المحلي، بعدها سنتكلم عن مستقبلي، الأن أنا مركز مع عملي”.

كما أضاف بوقرة ” بعدها سنرى المكتوب أين يقودنا وسأقرّر هل سأبقى مع المنتخب الوطني أم سأغيّر الوجهة”.

يذكر. أن رئيس الفاف جهيد زفيزف كان قد أشار في تصريح سابق له، انه متشبّث بخدمات “الماجيك” الذي وصفه بـ “وليدنا” و إبن الجزائر.

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