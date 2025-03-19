بوقرة يسرّح المصابين ويستنجد بـ مجادل وكعسيس

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انطلاق ثاني حصة تدريبية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين، بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

و تندرج الحصة التدريبية ضمن التربص التحضيري الذي سيمتد إلى غاية 24 مارس الجاري.

وكشفت “الفاف” عن تعذر التحاق ثنائي شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمن مزيان، ومدافع مولودية الجزائر، رضا حلايمية، بالتربص. بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة مع أنديتهم خلال الجولة الماضية من البطولة.

وأوضحت “الفاف” أن الطاقم الفني للمنتخب المحلي، وبعد استشارة الطاقم الطبي. منح الضوء الأخضر للاعبين الثلاثة، للبقاء مع أنديتهم ومواصلة العلاج بعد تعذّر التحاقهم بتربص عنابة.

وأضاف البيان أن الحارس رمضان عبد اللطيف (مولودية الجزائر) غادر تربص المنتخب مساء اليوم الثلاثاء، بعد التأكد أنه يعاني من إصابة قديمة.

وفي هذا السياق، استنجد مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، بالحارسين عبد الرحمن مجادل (أولمبي الشلف) وجابر كعسيس (نادي بارادو).