بوقزاطة: هذا هو جديد التسجيلات الجامعية هذه السنة

كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة، أن جميع التسجيلات المتعلقة بالتحاق الطلبة الجدد لمقاعد الجامعة سيتم عن طريق النت.

وذلك تطبيقا للتباعد الإجتماعي بسبب جائحة كورونا، داعيا حاملي شهادة البكالوريا للتحلي بالواقعية أثناء ملئ إستمارة الرغبات.

وأوضح بوقزاطة خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الإجراء جاء بالنظر للوضع الذي تعيشه الجزائر.

كما أن كل العمليات ذات الصلة بالتسجيلات الأولية والتوجيه والتسجيل النهائي سوف تتم عبر الأنترنت.

بما فيها الأبواب المفتوحة التي تتواصل حاليا إلى غاية الـ 25 أكتوبر، لإطلاع الطلبة على مختلف المسارات الجامعية.

وقال بوقزاطة، أن جديد التسجيلات متعلق بالاختيارات، فالطالب يجب أن يملأ بطاقة إختياراته ويضمنها بستة اختيارات وعشرة اختيارات كحد اقصى.

وفي الحالتين يجب أن تضم البطاقة إختيارين من الإختيارات التابعة لمسارات الليسانس، وذلك من اجل تفادي الاختيارات الصفرية.

و أكد بوقزاطة أن معدل المشاركة في الترتيب في الشعبة لا يعني انه مقبول في تلك الشعبة.

وأضاف بوقزاطة، أن الإلتحاق مرتبط بالمعدل النهائي الذي ستفرزه العملية الوطنية للمعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات.

كما أن الإلتحاق بالتعليم العالي هو توليفة بين عناصر أساسية وهي رغبة حامل شهادة البكالوريا وكذا النتائج المتحصل عليها في الامتحان ثم الدائرة الجغرافية وكذلك قدرات الاستقبال.