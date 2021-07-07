بوقزاطة: ‪”معدل 15 من 20 للقبول في العلوم الطبية”

– نقاط الفرنسية والإنجليزية مهمة للدخول إلى التخصصات الطبية والتقنية

– الأولوية لتلاميذ ثانوية الرياضيات في القبة للولوج إلى مدرسة الرياضيات

كشف مدير التكوين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة، بأن المنشور الوزاري الخاص بعملية التسجيل، حمل هذه السنة العديد من النقاط الجديدة، أهمها الرقمنة وعدم إجبار الطالب على الذهاب إلى الجامعة من أجل التسجيل.

وقال مدير التكوين إن القبول في عدد من التخصصات، على غرار العلوم الطبية والبيطرية والعلوم الطبيعية، يتوجب على طالب “البكالوريا” التحصل على معدل 15 من 20 للمشاركة في الترتيب فقط، حيث بعد المشاركة، يتم الوصول إلى المعدل الأدنى الذي على أساسه يتم قبول الطالب من عدمه.

وأضاف بوقزاطة بأنه تم اللجوء إلى هذه الطريقة لوجود عدد كبير من الطلبات للمشاركة في التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، مشيرا إلى أنه هذه السنة، تم إدراج حساب نقطة المادة، فعلى سبيل المثال، فإن الطالب الذي يود الدخول إلى تخصص الطب، يجب أن يكون من شعبة العلوم التجريبية والرياضيات، كما أن نقطة “العلوم الطبيعية” يجب أن تكون جيدة للتحصل على معدل يسمح له بالمشاركة في الترتيب.

من جهة أخرى، قال بوقزاطة إنه تم إدراج نقطة اللغات الأجنبية للتخصصات العلمية والتقنية حتى يتمكن الطالب من البحث باللغة التي يراها مناسبة، وهنا فإن نقاط اللغتين الإنجليزية والفرنسية ضرورية للدخول إلى التخصصات المطلوبة.

وبالنسبة للمدرستين الجديدتين المتمثلة في مدرسة “الرياضيات” ومدرسة “الذكاء الاصطناعي”، فقال مدير التكوين إن الأولوية للدخول فيها سيكون للتلاميذ الذين درسوا على مستوى ثانوية “الرياضيات” في القبة، مشيرا إلى أن المعدل للولوج إلى المدرستين سيكون مرتفعا جدا بما أنهما مدرستي امتياز.

من جهة أخرى، ذكر بوقزاطة بأن عملية التسجيل هذه السنة ستكون عن بعد، من خلال استعمال الرقم التعريفي الخاص بكل طالب، وكذا دفع مستحقات التسجيل إلكترونيا عبر “بريد الجزائر”.