بولاية وبراهيمي يقودان تشكيلة أكتوبر ونوفمبر في قطر

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في نادي الغرافة القطري، فريد بولاية وياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر في قطر.

ونشرت مؤسسة دوري نجوم قطر، اليوم الثلاثاء. تشكيلتها المثالية الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، والتي عرفت تواجد بولاية وبراهيمي.

ويقدم الثنائي الجزائري رفقة الغرافة مستويات كبيرة، جعلت بولاية يتوج صبيحة اليوم بجائزة “الأفضل” شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

ولعب بولاية مع الغرافة هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها بينما لعب براهيمي 10 لقاءات، سجل فيها 13 هدفا وصنع 5 آخرين. وهو الذي يتصدر قائمة هدافي دوري “إكسبو” بفارق 3 أهداف عن الوصيف أكرم عفيف مهاجم السد.