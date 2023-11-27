بولاية ينافس على جائزة نجم الأسبوع في قطر

رشّح الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر، الثنائي الجزائري، فريد بولاية وفؤاد حنفوق، للتنافس على جائزة نجم الأسبوع.

وكشف حساب دوري “إكسبو” على منصة “إكس” اليوم الاثنين. عن 5 أسماء تألقت في الجولة الـ 9، للتنافس على لقب نجم الأسبوع يتقدمهم بولاية ولاعب أتليتيك بارادو السابق والمحترف حاليا في نادي معيذر، فؤاد حنفوق.

ويتنافس الثنائي الجزائري، على الجائزة الرسمية. رفقة كل من البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب العربي، والقطري عبد الرشيد ابراهيم لاعب الأهلي، إلى جانب الأرجنتيني ماتياس ناني.