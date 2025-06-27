بولبينة: “المنتخب الوطني حلم كل لاعب”

تحدث هداف البطولة الوطنية، عادل بولبينة، عن طموحه المستقبلي، مؤكدا حلمه في تقمص ألوان المنتخب الوطني الأول.

وصرح عادل بولبينة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تقمص ألوان المننتخب الوطني الأول، هو حلم كل لاعب شاب”.

كما أضاف: “بالنسبة لي، سأعمل على مضاعفت مجهوداتي أكثر، لتحسين مستواي، على أمل أن أكون يوما ما لاعب للمنتخب الوطني الأول”.

يذكر أن عادل بولبينة، أنهى الموسم المنقضي كأفضل هداف في البطولة المحترفة، قبل أن يرسم انتقاله لخوض تجربة جديدة في الدوري القطري، مع نادي الدحيل.