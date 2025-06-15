بولبينة يحل بقطر تمهيدا للتوقيع في الدحيل

يتواجد هداف البطولة الجزائر، ومهاجم المنتخب المحلي، عادل بولبينة، بالعاصمة القطرية، الدوحة، تمهيدا للتوقيع في نادي الدحيل.

وكشفت صحيفة “الشرق” أن بولبينة، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية. وصل يوم أمس السبت، إلى الدوحة، وذلك من اجل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي الدحيل اعتبارا من الموسم الكروي المقبل.

كما أشارت ذات الصحيفة إلى أن الدحيل، الذي سيدربه الناخب الوطني السابق. جمال بلماضي، كان قد دخل في مفاوضات مع لاعب أتليتيط بارادو، منذ فترة قبل ان يتوصل لاتفاق مع ناديه.

يُشار إلى أن بولبينة، تألق بشكل ملفت للانتباه في الموسم الكروي الجاري 2024-2025، حيث يتربع على قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا، قبل جولتين عن اختتام المنافسة.