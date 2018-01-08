“بولت” يدخل عالم كرة القدم من بوابة هذا الفريق الكبير !

كشف الأسطورة الأولمبية الجمايكية “أوسين بولت”، أنه ينوي دخول عالم كرة القدم، حيث سيخضع لتجارب شهر مارس المقبل مع فريق بروسيا دورتموند.

وصرح بولت قائلا: “في هذه اللحظة أشعر ببعض التوتر، هذا شيء جديد بالنسبة لي وبطبيعة الحال بدأت التدريبات منذ مدة”.

وأضاف: “أعتقد أنه لدي فرصة من أجل إثبات إمكانياتي”.

وتابع: “أشاهد كرة القدم، وأعرف القوانين، وحلمي الكبير أن أكون لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد”.

وختم كلامه: “السير فيرغسون يتابعني وسيساعدني، التتويج بدوري الأبطال أكبر من كل التتويجات التي فزت بها سابقا”.