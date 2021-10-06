بولخراص: الأزمة الصحية أعادت ترتيب أولويات المؤسسات

أكد المدير العام لشركة سونلغاز شاهر بولخراص، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، أعادت ترتيب أولويات المؤسسات لاسيما ماتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والوقائية والصحية.

وقال بولخراص خلال إشرافه على ندوة صحفية تحت عنوان “صحة امن بيئة”، أن سونلغاز تعمل على تشجيع جميع المبادرات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة لضمان أمن العمال وحماية البيئة.

كما أوضح بولخراص، اعتزام المجمّع على تعزيز الصحة والسلامة في العمل، والسعي الى تحفيز ديناميكية جديدة تهدف إلى تغيير جذري لثقافة الوقاية مع تحسين ظروف العمل، بالاضافة الى تحسين نظام ادارة الصحة والسلامة في العمل والبيئة بشكل كبير واعادة هيكلته.

من جهته ترحّم المدير العام لسونلغاز على ضحايا القطاع الذين ماتو بكورونا حيث بلغ عددهم 69 فقيدا.