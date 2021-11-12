بولخراص: الجزائر ملتزمة بإنجاح إنتقالها الطاقوي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز“، شاهر بولخراص، أن الجزائر ملتزمة بانجاح إنتقالها الطاقوي. من خلال تفضيل الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وحسب بيان للمجمع، فقد شارك بولخراص في قمم دولية مخصصة للطاقة بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، مرفوقا بوفد يتكون من إطارات سامية في المجمع، في الطبعات 2021 “أسبوع إفريقيا للنفط” و “المجموعات المستقبلية للطاقة: افريقيا. و كذا في أشغال القمة الـ11 “ديزرت إينارجي ليدرشيب” التي نظمت بدبي من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.

من جهته أكد بولخراص، خلال تدخله في أشغال القمة الـ11 لـ “ديزرت إينارجي ليدرشيب”، على التزام الجزائر بإنجاح إنتقالها الطاقوي. من خلال تفضيل الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والإستفادة من تطور “الطاقة الذكية” و الوقود الجديد والهيدروجين الأخضر أو الأزرق كمصدر للطاقة.

وأضاف بولخراص، أن الجزائر إلتزمت في إطار السياسة الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على طريق الطاقات المتجددة. من أجل إيجاد حلول شاملة ودائمة للتحديات البيئية. واشكاليات الحفاظ على الموارد الطاقوية ذات المصدر الأحفوري عبر إطلاق برنامج طموح من أجل تطوير الطاقات المتجددة.

كما أضاف بأن مجمع سونلغاز ملتزم بعملية إنتقال كبيرة بأهداف واضحة وفرق مجندة من أجل ريادة الإنتقال الطاقوي.

اما بخصوص المجال الطاقوي في الجزائر فقد أشار بولخراص، خلال مشاركته في أشغال قمة أسبوع إفريقيا للنفط، إلى الإنجازات التي قام بها المجمع والإستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة. سيما في مجال الطاقات المتجددة وكذا الاستراتيجية الجديدة والرؤية الجديدة لسونلغاز بخصوص المزيج الطاقوي.

كما تطرق بولخراص إلى الرهانات والاهداف الإستراتيجية. ومستقبل الطاقة عبر دور ومشاركة المؤسسات العمومية في البلدان الغنية بالموارد. من أجل تطوير بلدانهم ومساعدتها على الخروج من الوضعية الوبائية.

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