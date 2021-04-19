بولخراص.. الشروع قريبا في مرحلة نشر استراتيجية “سونلغاز 2035”

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص عن الشروع “قريبا” بمرحلة نشر استراتيجية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز 2035″.

وأوضح بولخراص أن هذا “المشروع المتضمن تحقيق هذه الاستراتيجية يوجد قيد الاستكمال، ومرحلة نشره سيشرع فيها في آجال قريبة”.

وأشار المتحدث في ذات السياق أن “إعداد الإستراتجية أمر جيد، ولكن ينبغي أيضا ضمان نشرها، وهو التحدي الكبير الذي ينتظرنا”.

وكان الحدث الجهوي الذي جمع إطارات من ولايات جنوب شرق البلاد، بحضور سلطات الولاية، فرصة لعرض الخطوط الكبرى لهذا المشروع.

وأشرف بولخراص على وضع حيز الخدمة شبكة الكهرباء لمصنع الألواح الشمسية يقع بمنطقة التجهيزات العمومية ببلدية ورقلة .

وتندرج هذه العملية التي تطلبت أكثر من 1.3 مليون دج ضمن برنامج مرافقة المستثمرين والصناعيين وتزويدهم بالطاقة.

كما أشرف المدير العام على وضع حيز التشغيل محول كهربائي 220/60 كيلو فولط بعين البيضاء (شرق ورقلة).