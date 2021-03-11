بولخراص: تحقيق الإكتفاء الذاتي في صيانة وصناعة قطع غيار محطات الكهرباء نهاية 2024

الوطني
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بولخراص: تحقيق الإكتفاء الذاتي في صيانة وصناعة قطع غيار محطات الكهرباء نهاية 2024
بقلم أمينة داودي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق إكتفاء ذاتي في مجال صيانة محطات الكهرباء.

وأضاف بولخراص أمس، الأربعاء، أن الجزائر تسعى أيضا إلى صناعة قطع غيار محطات إنتاج الكهرباء عبر الوطن بنهاية 2024.

وقال بولخراص، أن تحقيق الأمن الطاقوي يستوجب تحقيق إكتفاء محلي في صناعة قطع غيار الآليات الموجودة في محطات إنتاج الكهرباء.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن التجارب السابقة أكدت مدى أهمية الإعتماد على الإنتاج المحلي بخصوص صيانة محطات إنتاج الكهرباء.

خاصة تلك الفواتير الباهظة التي تصرف على هذا الجانب عن طريق جلب مؤسسات أجنبية للصيانة.

وأكد بولخراص، أنه سيسعى جاهدا من أجل تحسين ظروف العمال إجتماعيا ومهنيا، لأنهم الطريق الأنسب للرفع من مردودية الإنتاج.


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