بولخراص: ديون سونلغاز بلغت 60 مليار دينار.. وسنسترجعها بكل الطرق

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص، أن المؤسسة تعكف على استرجاع ديونها التي تبلغ 60 مليار دينار تدريجيا.

جاء هذا على هامش حفل تكريم المؤسسة من طرف الجمعية الرياضية اتحاد رياضي بوفاريك لكرة السلة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف، أن هذه الديون منقسمة على المؤسسات والزبائن العاديين بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.

وأشار إلى أن التحصيل يتم بمختلف الوسائل بدء من الإتصال وصولا إلى قطع التيار الكهربائي عن الزبون.

مطمئنا في ذات السياق بأن تسعيرة الكهرباء لا تزال نفسها.

وأشار إلى أن حصيلة الإنجازات السنوية للمؤسسة في صحة جيدة والبرامج لم تتوقف والدولة تواصل مرافقتها للإستثمارات ونواصل الإنجازات سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو النقل أو الإنتاج أو الخدمات.