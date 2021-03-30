بولخراص: مخطط خاص لشهر رمضان والصيف لتفادي إنقطاع الكهرباء

قال الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز شاهر بولخراص، أنه تم إعداد مخطط خاص تحسبا لشهر رمضان والصيف المقبل.
وأضاف بولخراص خلال ندوة صحافية، أن مجمع سونلغاز يمشي بمخططات وإستراتيجية لمدة 5 و10 سنوات لتجسيد الإستراتيجية.
وطمأن ذات المتحدث، المواطنين بأن سونلغاز ستبقى مجندة وفي خدمة المواطنين لتفادي الإنقطاعات المتكررة للكهرباء.
بالإضافة إلى جودة الطاقة، حيث تم إنجاز أكثر من 4 آلاف كلم سنويا من الشبكة هذه السنة ودعم المحولات
وأشار بولخراص، أن الإنقطاعات تحصل لا محال لكن هناك تحسن كبير في نوعية الخدمة مقارنة بالسنوات الفارطة.
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