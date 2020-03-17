بولنوار: مخزون المواد الغذائية يكفي لستة أشهر على الأقل ولا ندرة في الأفق

صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار اليوم بالعاصمة أن توفر المواد الغذائية الاساسيةيمتد من ستة أشهر إلى غاية سنة.

وقال بلنوار خلال فروم”المحور اليومي” انه لا يبرر اقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات”.

وأوضح ذات المسؤول أن “المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الاساسية يمكن أن تغطي من 5 الى 6 اشهر بل حتى نهاية سنة 2020”.

و تطرق بولنوار الى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب والمواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.

و يرى بولنوار أن ذلك لا يعني اطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.

وحسب بولنوار الزيادة في الطلب على المواد الغذائية وصلت الى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد والمعلبات والسكر والزيت و البن و الخضر الجافة.

وعلى مستوى ولاية الجزائر وتيبازة والبليدة، قدرت هذه الزيادة من 60 الى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.