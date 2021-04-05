بولنوار.. 700 ألف طن خضر وفواكه و110 ألف طن لحوم خلال رمضان

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، إنه سيتم تسويق أكثر من 700 ألف طن من الخضر والفواكه خلال رمضان.

وأكد الحاج الطاهر بولنوار، اليوم الاثنين، على أن المخزون متوفر ويكفي حتى شهر رمضان.

وأشار بولنوار، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الكمية كافية، موضحا أن خلال 3 سنوات الماضية كان الاستهلاك بـ500 ألف طن.

وفيما يتعلق اللحوم، أفاد المتحدث، إن السلطات المعنية ستوفر 110 أو 120 ألف طن بنوعيها، لتلبية الطلب.

وأردف بولنوار، أن متوسط الاستهلاك للواطن خلال رمضان في السنوات الماضية بلغ من 90 إلى 100 ألف طن.

ومن جهته، سيوفر ديوان الوطني للحليب كمية إضافية من غبرة الحليب للمصانع لزيادة كمية الإنتاج.

أما عن مخزون الحبوب، فقال بولنوار، أنه متوفر ويكفي لـ5 أشهر القادمة.