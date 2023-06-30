بولونيا الإيطالي يرصد 7 ملايين أورو لضم بوداوي

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الجمعة، لاعب الخضر ونادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، للالتحاق بالكالتشيو الايطالي من بوابة نادي بولونيا.

وكان موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي، قد تحدث بحر الأسبوع الجاري، عن اهتمام جدي، من مسؤولي بولونيا بخدمات ابن مدينة بشار، تحسبا لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع “لي ترانسفير” الفرنسي. المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن بوداوي، مرشّح بقوة للرحيل عن أسوار نادي الجنوب الفرنسي الصيف الجاري.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن مسؤولي النادي الإيطالي، مستعدون لتقديم عرض بقيمة 7 ملايين أورو. للفوز بصفقة بوداوي، الذي مدّد عقده مع نيس إلى صيف 2027 شهر جانفي الفارط.