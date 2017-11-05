بول بوت.. 19 مباراة دون إنتصار خارج الديار !

الرياضة
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بول بوت.. 19 مباراة دون إنتصار خارج الديار !
بقلم يونس رزيق

سجل المدرب البلجيكي لفريق إتحاد العاصمة ” بول بوت” حصيلة سلبية على طول الخط من حيث النتائج المسجلة خارج الديار.

وفشل “بوت” في تحقيق الإنتصار خلال الخرجة الأخيرة لإتحاد العاصمة، التي قادته إلى ملعب المدية أمام الأولمبي المحلي.

وتمكن البلجيكي، من تحقيق إنتصار واحد فقط من أصل 20 مواجهة، لعبها الإتحاد خارج قواعده منذ إشرافه على الفريق.

وكان الفوز الوحيد لسوسطارة الموسم الماضي أمام فريق أولمبي المدرية بملعب الإمام إلياس.

وسجل الفريق العاصمي تحت قيادة بول بوت خارج أسوار ملعب بولوغين 10 تعادلات 9 هزائم، وإنتصار واحد.

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