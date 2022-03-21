بومرداس: الإطاحة بجماعة أشرار و حجز أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة البحث والتدحل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس، من الاطاحة بجماعة أشرار، وحجز أسلحة بيضاء وبندقية مضخية.

وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن الولاية،أن العملية مكنت من إحباط نشاط جمعية أشرار متكونة من شخصين مسبوقين قضائيا.تتراوح اعمارهما من 28 الى 38 سنة، ينحذران من اقليم الولاية.

كما تم صبط بحوزتها بندقية مضخية مع 7 خراطيش، عيار 12 ملم يحوز عليها أحد المشتبهين بدون رخصة.

بالاضافة الى أسلحة بيضاء تتمثل في ساطور، سيف كبير، عصى حديدية وسكاكين. مع حجز كمية من المخدرات تقدر ب 1.02 غ. هواتف نقالة ومبلغ مالي 15500 دج.

هذا وبعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما امام الجهات القضائية المختصة قانونا.

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