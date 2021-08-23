بومرداس.. توقيف 11 شخصا وضبط مهلوسات في برج منايل

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة برج منايل، في بومرداس، من توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 18 و 29 سنة، مشتبه فيهم في عدة قضايا إجرامية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم الإشتباه في المعنيين، في عدة قضايا تتعلق بـ”سـرقة المنازل والمحلات التجاريـة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ومكنت التحريات التي قامت بها الضبطيـة القضائيـة، مـن ضبط واسترجاع أجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة، ومواد التجميل والتنظيف والاستهلاك.

بالإضافة إلى 71 قرص مهلوس و3 قارورات من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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