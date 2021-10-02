بومرداس: حجز أكثر من 8000 طن “بطاطا” كانت موجهة للمضاربة

تمكنت، مديرية التجارة وترقية الصادرات ببومراس بمعية الدرك الوطني، من حجز 8167 طن من البطاطس “بطاطا” الموجهة للاستهلاك. وأوضح مدير التجارة بالنيابة، مرداس سيد علي، أن الكمية المحجوزة، كانت مخزنة بمستودعات تبريد تابعة لأحد الخواص ببلدية خميس الخشنة.

وأوضح، مرداس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة، اتّخذت إجراءات تحفظية، تمثلت في تشميع مستودعات التبريد. وهذا إلى غاية استكمال التحقيق في رخص تخزين هذه المادة الاستهلاكية الحيوية، الذي لا يزال “التحقيق” متواصلا إلى حد الساعة.

طالع أيضا :

📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp