بومرداس..حجز كراسي ومظلات شمسية بشاطئ مامارين

حجزت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببودواو، بولاية بومرداس، عددا من الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية بشاطئ مامارين، وهذا في اطار محاربة الإستغلال غير قانوني للشواطئ.

وفي هذا السياق تم حجز 46 طاولة، و 120 كرسي، بالاضافة الى 4 مخيمات، و96 مظلات شمسية.

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